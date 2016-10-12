Санкт-Петербург, 12 октября, 2016, 13:56 — ИА Регнум. Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров подготовил проект постановления о создании специальной комиссии по этике, которая даст оценку поведению вице-спикера Заксобрания Анатолия Дроздова и журналиста «Новой газеты» Александры Гармажаповой, между которыми 5 октября в кулуарах Мариинского дворца произошел острый конфликт. Об этом сегодня, 12 октября, сообщил журналистам сам глава городского парламента.

assembly.spb.ru Мариинский дворец, резиденция Заксобрания Петербурга

«Будет создана комиссия по этике, в том числе журналистской. Она даст оценку. Я уже написал законопроект, возможно, внесу на следующем заседании», — сказал Вячеслав Макаров, отвечая на вопрос журналистов, должен ли вице-спикер Дроздов извиниться перед корреспондентом «Новой газеты в Петербурге» Гармажаповой.

Отметим, что предложение о создании комиссии Макарову после скандала между депутатом и журналисткой направил петербургский омбудсмен Александр Шишлов.

Напомним, о перепалке между единороссом и репортером в стенах Мариинского дворца стало известно в день избрания Дроздова вице-спикером, 5 октября. Гармажапова заявила, что Дроздов в коридоре оскорбительно исказил ее фамилию в присутствии других журналистов, затем выбил из рук смартфон, на который она снимала реакцию вице-спикера на свои требования извинений. Запись инцидента Гармажапова выложила в соцсети.

Поведение Дроздова получило негативный резонанс в журналистском сообществе Петербурга, а также вызвало осуждение со стороны представителей партии «Единая Россия» и оппозиционных депутатов. Сам вице-спикер Дроздов в интервью СМИ заявил о том, что стал жертвой провокации со стороны Гармажаповой, которая, якобы, неоднократно преследовала его и обзывала.

Сейчас вице-спикер ушел в отпуск, поэтому на сегодняшнем пленарном заседании Законодательного собрания не присутствовал. Спикер Макаров уточнил, что отпуск Дроздова не связан с конфликтом, а является «плановым».

Ранее главный редактор «Новой газеты в Санкт-Петербурге» Диана Качалова направила письмо спикеру с просьбой о разъяснении ситуации. А профсоюз журналистов и работников СМИ, как стало известно 7 октября, потребовал исключения Анатолия Дроздова из партии «Единая Россия» и его отставки с поста вице-спикера.