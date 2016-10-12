Нижний Новгород, 12 октября, 2016, 13:47 — ИА Регнум. Нижегородское ЗАО «ДСК-НН» (производитель ЖБИ, входит в ГК «СУ-155»), создаваемое когда-то при активном участии губернатора Валерия Шанцева и начинавшее свою работу в рамках нацпроекта «Жилище», стало одним из крупнейших в регионе должников по зарплате. Как сообщили ИА REGNUM в областной прокуратуре, сумма долга на начало октября 2016 года составила почти 53 млн рублей.

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Ситуация на предприятии находится под контролем прокуратуры. В рамках надзорной деятельности руководителю предприятия сначала были объявлены предостережения, позже он был привлечен к административной ответственности и дисквалифицирован. На имущество предприятия был наложен арест. Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы, по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело.

В результате принятых мер задолженность по заработной плате на предприятии перестала увеличиваться, была обеспечена выплата текущей заработной платы. Однако, вопрос полного погашения долга по зарплате в течение значительного времени осложнялся отсутствием оборотных средств как на самом предприятии, так и в холдинге «СУ-155».

В результате прокуратурой было принято решение поискать у предприятия имущество, за счет реализации которого возможно погашение долга по зарплате.

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Такое имущество было найдено. От его реализации было получено 68 млн рублей, которые были направлены на депозитный счет службы судебных приставов. Организовано их распределение между бывшими работниками предприятия.

В прокуратуре считают, что эти меры позволят в полном объеме ликвидировать задолженность по зарплате перед всеми работниками предприятия.

Как отмечает «КоммерсатЪ», в настоящее время ДСК-НН вступило в процедуру банкротства после санации банком «Российский капитал».

Сейчас ДСК-НН сдает свой имущественный комплекс в аренду компании «Нижстройком», а непосредственно на предприятии работает минимальный штат сотрудников. Оставшиеся же от продажи имущества 15 млн рублей судебные приставы направили на погашение задолженности банкротящегося предприятия по налогам, согласно реестру кредиторов.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, иск о банкротстве ДСК-НН был подан в 2013 году. В число кредиторов вошло порядка 30 предприятий и организаций, среди которых ООО «Компания «ВИД», ООО «Служба технического снабжения», ОАО «Волжская территориальная генерирующая компания».

В марте 2015 года иск в арбитражный суд о начале процедуры банкротства ДСК-НН подало нижегородское Мингосимущества.

На сегодняшний день у ДСК-НН и ОАО «Нижегородкапстрой», созданного изначально как совместное предприятие СУ-155 и областного правительства, насчитывается 7 крупных недостроев в Нижегородской области.

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Кроме того, уже построенные дома содержат огромное количество недоделок, что стало причиной множества скандалов и разбирательств, часть из которых не улажена до сих пор.

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Как сообщало ИА REGNUM, свою деятельность в Нижегородской области СУ-155 начало после того, как на пост губернатора в 2005 году был назначен бывший вице-мэр Москвы Валерий Шанцев.

В начале 2006 года нижегородское министерство строительства возглавил бывший президент ЗАО СК «РосСтрой» (управляющая компания СУ-155) Валерий Англичанинов, знакомый Шанцеву по работе в Москве.

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После прихода Англичанинова в нижегородский Минстрой областное правительство создало с СУ-155 совместное предприятие «Нижегородскапстрой», которое должно было заниматься строительством жилья в Нижегородской области. Тогда же было создано ДСК-НН, производящее ЖБИ для жилищного строительства.

Компании работали в рамках национального проекта «Жилище», получая все положенные им меры государственной поддержки.

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После того, как у «дочек» СУ-155 начались проблемы с реализацией построенного жилья, цены на которое при низком качестве оказались одними из самых высоких в России, областное правительство поспешило выйти из состава СП, оставив своего партнера разбираться с проблемами самостоятельно.