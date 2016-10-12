Москва, 12 октября, 2016, 13:41 — ИА Регнум. Информация о том, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков может сменить помощника президента по международным вопросам Юрия Ушакова на посту после его ухода — не более чем слухи. Об этом Песков сообщил журналистам сегодня, 12 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Комментируя опубликованную в СМИ информацию об изменениях в карьере, Песков отметил, что она — всего лишь слухи. «Так же, как и слухи, мы их не комментируем», — сказал он.

Песков пояснил, что как у него, так и у Ушакова свои обязанности, своя работа. «Мы, конечно, все — чиновники, мы назначены президентом и будем уволены президентом… Пока мы все работаем на своих местах», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 октября газета «Коммерсантъ» со ссылкой на информированные источники опубликовала материал, в котором сообщается: Ушаков может уйти в отставку из-за преклонного возраста, а на его место могут назначить Пескова или посла России в Китае Андрея Денисова. Есть и другие кандидатуры из российского министерства иностранных дел.