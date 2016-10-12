Москва, 12 октября, 2016, 13:40 — ИА Регнум. Счетная палата РФ в ходе проверки выявила, что организация и проведение XV Международного конкурса имени П.И. Чайковского в 2015 году не были нормативно урегулированы. Кроме того, были выявлены коррупционные риски при проведении отбора и использовании субсидии на организацию конкурса, а также нарушения закона «О защите конкуренции», сообщает СП РФ.

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341,8 млн рублей бюджетных ассигнований (в том числе 71,8 млн рублей из Резервного фонда правительства) Минкультуры предоставило в качестве субсидии некоммерческой негосударственной организации — партнерству «Содружество — 21 век» на основании отбора. По словам аудитора СП РФ Максима Рохмистрова, партнерству был предоставлен доступ к информации в приоритетном порядке.

Так, опубликованные 29 января и 28 июля 2015 года на сайте Минкультуры объявления о приеме заявок от некоммерческих организаций, претендующих на получение субсидий из федерального бюджета, не содержали информации о том, что указанным творческим проектом является конкурс имени П.И. Чайковского, а также о размере субсидий, предусмотренных для реализации указанного проекта. Партнерство же в своих заявках указало наименование мероприятия и суммы планируемых расходов (270 млн рублей в первой заявке и 71,8 млн рублей во второй заявке), точно соответствующие объему ассигнований, предусмотренному Минкультуры на конкурс.

Кроме того, в нарушение собственного приказа ведомство Владимира Мединского не отклонило заявку партнерства, несмотря на отсутствие в ней документов, подтверждающих опыт в проведении подобных мероприятий. Вместо них партнерство представило перечень заключенных Минкультуры в 2014 году госконтрактов с «Росконцертом» (ФГБУ Минкультуры определило дирекцией конкурса), 11 сотрудников которого были приняты на работу в партнерство по совместительству.

«Хотелось бы отдельно отметить, что партнерство создано за 5 месяцев до подачи заявки на получение субсидии тремя учредителями: администратором учреждения («Росконцерт»), супругой на тот момент генерального директора учреждения и председателем партнерства», — пояснил аудитор.

Следует отметить, что Минкультуры России не использовало имеющиеся полномочия по организации конкурса непосредственно или путем установления госзадания подведомственным ему учреждениям, что исключило применение конкурентных процедур, предусмотренных законом о контрактной системе.

«Всего в 2015 году Министерством культуры было предоставлено субсидий некоммерческим организациям в объеме 2,5 млрд рублей, из которых 508,9 млн рублей получены партнерством, а из них, в свою очередь, 154,3 млн рублей получены учреждением по договорам c Партнерством (включая расходы на Конкурс). Для справки: доходы учреждения в 2015 году в 8,2 раза превышают объем субсидии, выделенной учреждению на выполнение госзадания», — отметил Максим Рохмистров.

Проверка показала, что основная часть работ по организации конкурса партнерством была возложена на посреднические организации. При этом установить размер вознаграждения организаций-посредников, а также обоснованность расходования бюджетных ассигнований, выделенных на проведение конкурса, не представляется возможным из-за отсутствия в заключенных договорах условий о предоставлении первичных документов (проездные билеты, счета гостиниц и т.д.), которые также не содержатся и в актах выполненных работ. Всего с такими организациями заключены договоры на сумму 188,9 млн рублей.

«Фамилия и адрес проживания одного из учредителей ООО «Туристический клуб «Сахар», оказавшего партнерству услуг на общую сумму 42 млн рублей, совпадает с данными председателя партнерства», — обратил внимание Рохмистров.

Общая сумма выявленных в ходе проверки нарушений составила 88,5 млн рублей, из которых 4,4 млн рублей или 5% от средств Резервного фонда, выделенных на проведение конкурса, перечислены партнерством Минкультуры и подлежат возврату в федеральный бюджет.

Максим Рохмистров также представил результаты оценки объемов всех поступлений от физических и юридических лиц, полученных при подготовке и проведении конкурса, а также его распределение. Было установлено, что доходы организаций в виде поступлений денежных средств, в том числе от продажи билетов аудио и видео трансляций конкурса, рекламы и невозмещаемого вступительного взноса, уплачиваемого конкурсантами, составили почти 23 млн рублей. При этом ни актами Минкультуры России, ни условиями и порядком проведения конкурса не определялись направления расходования доходов.

Ввиду отсутствия нормативного регулирования, указанные поступления стали источником дополнительного финансирования текущей деятельности партнерства и учреждений, подведомственных Минкультуры России.

Аудитор сообщил, что Минкультуры неоднократно обращалось в Минфин с просьбой о выделении дополнительных средств. Учитывая дефицит бюджетных средств, дополнительное финансирование было выделено за счет средств Резервного фонда. Однако в ходе контрольного мероприятия было установлено, что обоснование Минкультуры России потребности в дополнительных средствах в связи с увеличением курса иностранной валюты не соответствовало действительности. Так, предварительная смета конкурса, представленная партнерством в составе заявки на перечисление субсидии, составлена исходя из курса 65 рублей, а не 30 рублей за доллар США.

«Таким образом, мы считаем, что средства Резервного фонда были выделены в нарушение Бюджетного кодекса и Положения о порядке расходования средств Резервного фонда», — заключил он.

При этом было отмечено, что еще до выделения средств Резервного фонда партнерство уже приняло на себя обязательства на сумму, сопоставимую с общим объемом еще не полученных средств по расходам, не предусмотренным сметой, являвшейся приложением к Соглашению с Минкультуры о предоставлении субсидии.

Таким образом, Минкультуры не только не осуществляло надлежащий контроль за исполнением Соглашения и не выполняло должным образом полномочия главного администратора расходов средств федерального бюджета, установленные Бюджетным кодексом, но, напротив, подписанием допсоглашения и новой сметы фактически возместило не предусмотренные первичной сметой расходы Партнерства, — делает вывод аудитор Счетной палаты.

Отчет о целевом использовании средств Резервного фонда, предусмотренный нормативными актами, Министерством культуры РФ представлен в Минфин не был.

Отчет СП РФ направят в Минкультуры, Минфин, а также в некоммерческое партнерство содействия развитию культуры и искусства «Содружество — 21 век», информационные письма — в правительство РФ, Федеральную антимонопольную службу, Федеральную службу по труду и занятости, обращение — в Генеральную прокуратуру РФ. Отчет о результатах проверки будет направлен в палаты Федерального Собрания.

Справка

Международный конкурс имени П.И. Чайковского проводится с 1958 года с периодичностью раз в четыре года. Первый конкурс был учрежден в 1956 году под председательством советского композитора и пианиста Дмитрия Шостаковича, который почти 20 лет возглавлял его организационный комитет.