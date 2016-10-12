Сеул, 12 октября, 2016, 13:38 — ИА Регнум. Власти Южной Кореи создают специальные войска, задачей которых будет ликвидация командных пунктов вооруженных сил КНДР и ее высшего руководства в том случае, если два государства начнут войну между собой, сообщает 12 октября агентство Рёнхап.

bemil.chosun.com Армия Южной Кореи

Как отмечает агентство, в ходе парламентской проверки военные Южной Кореи заявили что готовятся к «операциям против провокаций Севера». Для этого они намерены привлечь как обычное вооружение, так и новейшие вертолеты MH-47 и средства спутниковой навигации.

«Армия хочет иметь специальную воинскую часть, способную проникнуть на территорию врага, выполнить миссию и вернуться назад», — заявил командующий штабом сухопутных сил Чан Чон Гю.

По данным издания, речь идет, в частности, об уничтожении лидера КНДР Ким Чен Ына и его окружения в случае военных действий. Подготовка спецвойск должна быть завершена к 2018 году.