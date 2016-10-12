Самара, 12 октября, 2016, 13:36 — ИА Регнум. На заседании облправительства 12 октября одобрен законопроект об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Самарской области на 2017 год, передает ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM

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В соответствии с документом она исчисляется путем умножения среднегодовой величины прожиточного минимума пенсионера в регионе за 2016 год на прогнозный среднегодовой индекс потребительских цен в области на 2017 год. Таким образом, величина прожиточного минимума пенсионера на 2017 год составит 8173 рублей и по сравнению с 2016 годом увеличится на 619 рублей, отмечают региональные власти.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 июля 2016 года численность пенсионеров, состоящих на учете в Отделении Пенсионного фонда Российской Федерации по Самарской области, составила 975 тыс. человек, из них 223 тыс. человек — работающие пенсионеры. Такие данные приводит Самарастат.

Средний размер назначенных пенсий на 1 июля составил 12 тыс. 149 рублей. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года в реальном выражении пенсии уменьшились более чем на 3%.

Среднедушевые денежные доходы в регионе за январь-июнь 2016 года составили 24 тыс. 869,6 рублей, реальные доходы населения снизились на 7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. По среднедушевым денежным доходам Самарский регион занимает 4 место среди регионов ПФО.

Напомним, в 2016 году величина прожиточного минимума для самарских пенсионеров составила 7554 рубля.