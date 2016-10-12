Париж, 12 октября, 2016, 13:36 — ИА Регнум. Официальный представитель правительства Франции Стефан Ле Фоль заявил 12 октября, что власти страны обратятся по вопросу встречи лидеров стран «нормандской четверки» к президенту РФ Владимиру Путину и канцлеру ФРГ Ангеле Меркель.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Франсуа Олланд и Ангела Меркель

Возможный саммит «нормандской четверки» будет готовить в Берлине группа шерп. «Сегодня будут налажены контакты с Владимиром Путиным и Ангелой Меркель, завтра — с президентом Украины Петром Порошенко», — цитирует Ле Фоля RT.

Он отметил, что взаимодействие Франции с Россией не прекращалось, однако Париж ограничил участие Франсуа Олланда в возможных мероприятиях в ходе запланированного ранее визита президента РФ.