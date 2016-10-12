Москва, 12 октября, 2016, 13:35 — ИА Регнум. При высокой неопределенности факторов нефтяного рынка более вероятными величинами, до которых ключевая ставка ЦБ может снизиться в 2017 году, является промежуток от 9,5 до 8,5%. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 12 октября ведущий аналитик ГК TeleTrade Александр Егоров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

«Снижение ключевой ставки ЦБ стратегически связывается со снижением реальной инфляции и, в целом, инфляционных ожиданий. При этом самое свежее заявление главы регулятора Эльвиры Набиуллиной показало, что ставка может быть снижена на основании роста нефтяных цен. Таким образом, поэтапное снижение ставки в 2017 году будет зависеть от совокупности этих факторов», — считает эксперт.

При благоприятном сочетании таких факторов может быть реализован сценарий снижения ставки до 8%, предполагает Егоров. «Более вероятный сценарий — это приближение к указанному порогу. Пока еще высокая неопределенность факторов, влияющих на нефтяной рынок, и перспективы экономического развития делают более ожидаемым снижение ставки в диапазон 9,5−8,5%. Но этот прогноз может быть пересмотрен при поступлении новых данных», — считает эксперт.

Глава ВТБ Андрей Костин ожидает снижения ставки ЦБ до 7−8% в 2017 году. По словам банкира, экономике нужны дешёвые деньги, чтобы не препятствовать экономическому росту, но ЦБ «слишком осторожен».

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина обратила внимание на возможность снижения ключевой ставки при условии роста цен на нефть и курса рубля.

С 16 сентября 2016 года величина ключевой ставки составляет 10% годовых.