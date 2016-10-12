Махачкала, 12 октября, 2016, 17:54 — ИА Регнум. Значительная часть территории Махачкалы в течение двух недель будет испытывать перебои с водоснабжением вплоть до полного прекращения подачи воды в связи с профилактическими работами на Миатлинской ГЭС. Как передает корреспондент ИА REGNUM, речь идет о плановом обследовании гидроэлектростанции с 17 по 31 октября, которое будут проводить специалисты дагестанского филиала «Русгидро». Для этого необходимо перекрыть водоводы, питающие столицу республики.

FreeAussieStock.com Нет воды

По данным ОАО «Махачкалаводоканал», в зону полного отключения воды попадают пригороды Махачкалы — поселки Загородный, Шамхал-Термен, Шамхал, Учхоз, Семендер, Тепличный и Красноармейск. Перебои и отсутствие воды возможны в многоквартирных домах выше второго этажа в центральной части, а также в северной части города. Жителей города просят «сделать достаточный запас воды и иметь резерв на случай непредвиденных обстоятельств».

По словам руководителя дагестанского филиала «Русгидро» Тимура Гамзатова, которого цитирует газета «Черновик», обследование ГЭС вопреки требованиям не проводилось 30 лет. Работы планировалось начать еще в апреле, но по просьбе руководства республики они были перенесены на более поздний срок. За это время власти хотели реконструировать резервный источник водоснабжения Махачкалы от Чирюртовского водохранилища.

На совещании в министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РД вчера, 11 октября, выяснилось, что мощностей резервных источников водоснабжения все равно не хватит для нужд города. В качестве альтернативы было предложено подавать воду по графику либо отключить горячую воду и использовать освободившийся резерв для подачи холодной воды. Окончательное решение по этому вопросу будет принято в четверг, 13 октября, на итоговом совещании в Минстрое РД.

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Как сообщало ИА REGNUM, во время последнего отключения воды в Махачкале с 6 по 8 октября прокурор Дагестана инициировал проверку законности действий ОАО «Махачкалаводоканал». По ее итогам, компания была привлечена к административной ответственности за нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами. Согласно постановлению правительства РФ «О правилах предоставления коммунальных услуг…», продолжительность перерыва подачи холодной воды не должна превышать 8 часов суммарно в месяца и 4 часа единовременно. Кроме того, водоснабжение значительной части города было прекращено на час раньше объявленного времени.