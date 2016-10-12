Москва, 12 октября, 2016, 13:30 — ИА Регнум. Ареал распространения русского языка из года в год становится меньше, и одна из самых серьезных причин такого положения дел заключается в отсутствии работы с педагогами в странах СНГ. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 12 октября заявил специальный представитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой на заседании Совфеда.

A.Savin Михаил Швыдкой

«Год от года этот ареал становится уже по целому ряду причин. Одна из самых серьёзных проблем — это подготовка педагогов для воспитания педагогов в странах СНГ», — отметил Швыдкой.

В качестве показательного примера спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству привёл ситуацию в Армении: «Армения — мононациональное государство. Там возникает простой вопрос — как учить русский язык? Потому что учили русский как родной, сегодня же необходимо ввести методику русского как иностранный».

«Но проблема существует в другом: очень много специальной литературы не переведено на армянский язык. И если вы хотите воспитать квалифицированного физика, то вам не нужно учить русский как иностранный для коммуникаций. Русский надо учить для того, чтобы человек мог владеть своей специальностью — физика, химия, биология и так далее. Вот этих педагогов в республике нет», — указал Швыдкой.

По его словам, за минувшие 25 лет ареал распространения русского языка уменьшился на 70 млн человек — с 350 млн человек в 1991 году до 280 млн к настоящему времени. Прежде всего, это происходит за счет стран Восточной Европы, отметил Швыдкой.