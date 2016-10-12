Москва, 12 октября, 2016, 13:37 — ИА Регнум. В библиотеках Москвы с 15 октября заработает новая система напоминания о возврате книг, сообщается на официальном портале мэрии Москвы. Читателям будут приходить на телефон SMS-уведомления о необходимости вернуть книгу.

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«Каждый читатель по желанию сможет оставить номер мобильного телефона и написать заявку на получение уведомлений», — уточняется на портале.

Услуга будет работать бесплатно во всех районных библиотеках города. При этом, в случае, если SMS-напоминания не будут пользоваться популярностью у читателей, то по SMS будут информировать о поступивших в библиотеки книжных новинках.

Напомним, с апреля 2016 года столичные библиотеки перешли на новый режим работы. В будние дни они открыты для читателей до 22.00. Установлен единый выходной — понедельник.

Согласно планам властей столицы, до конца 2016 года порядка 100 автоматов с напитками и снэками установят в 48 библиотеках города.

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