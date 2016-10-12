Москва, 12 октября, 2016, 13:26 — ИА Регнум. Москвичка четырнадцати лет, труп которой был обнаружен сегодня рядом с газовыми баллончиками, вдыхала перед смертью газ для заправки зажигалок. Об этом сообщила журналистам старший помощник руководителя Главного управления Следственного комитета России по Москве Юлия Иванова сегодня, 12 октября.

Josch13 Зажигалка

Иванова отметила, что по факту обнаружения трупа подростка возбуждено уголовное дело. О том, что девушка вдыхала газ, сообщили свидетели.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мёртвое тело 14-летней школьницы было найдено в Москве. Рядом с ней лежали несколько газовых баллончиков, а признаков насильственной смерти обнаружено не было. Труп направили на судебно-медицинскую экспертизу.