Великобритания, 12 октября, 2016, 13:26 — ИА Регнум. В Великобритании мужчина 11 часов потратил на то, чтобы вскипятить воду в «умном чайнике», который работает от подключения к Wi-Fi, пишет The Guardian.

wallpaperscraft.ru Чай

Марк Риттман решил попить чаю в 9 утра и поставил чайник. Он не заработал, так как не смог соединиться со своей базой и выдал ошибку подключения по Wi-Fi.

Вероятно, у прибора не было софта, позволяющего интегрировать его с другими устройствами в «умном» доме. 11 часов Риттман, будучи техническим специалистом, пытался разобраться с проблемой.

Кончилось все тем, что чай он попил, но в полной темноте — в доме отключилось освещение после того, как вся «умная» система начала скачивать обновления. Чайник спустя 11 часов начал реагировать на голосовые команды.