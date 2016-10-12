Москва, 12 октября, 2016, 13:24 — ИА Регнум. Специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой призвал российских сенаторов опираться на британский опыт при создании инструментов «мягкой силы», передает корреспондент ИА REGNUM 12 октября.

Федерико Андреотти. Флирт

«Одна из самых эффективных организаций в области «мягкой силы» — это Британский совет, организация, которая работает по всему свету с бюджетом 1 млрд фунтов стерлингов ежегодно», — заявил Швыдкой.

В качестве примера Швыдкой также привел созданный в парламенте Великобритании в 2013 году комитет по изучению влияния Великобритании в мире с помощью «мягкой силы». «Этот парламентский комитет, который дает рекомендации правительству, наблюдает за тем, как расходуются средства, и добивается эффективности тех средств, которые используются», — указал он.

Такие структуры верхних палат парламентов в высшей степени важны, подчеркнул специальный представитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству. «Очень важный инструмент мягкой силы — это межпарламентская деятельность, и деятельность верхних палат Федеральных собраний», — уверен Швыдкой

По его словам, «в Совете Федерации опытные дипломаты во главе с Валентиной Ивановной (Матвиенко) — Константин Иосифович (Косачев) и Алексей Пушков, тут много людей, которые занимаются международной деятельностью. Это инструмент необычайной важности». Поскольку в данном направлении выделяются незначительные средства, наибольшую роль играют «при отсутствии денег ваш опыт, ваш талант, ваше обаяние, ваше умение увлекать и привлекать и соблазнять», — заявил Швыдкой, обращаясь к сенаторам. «Потому что «мягкая сила» — это соблазнение в высшем смысле этого слова», — указал он.

«Сегодня этот инструмент мы используем, но его можно использовать еще более эффективно», — добавил Швыдкой.