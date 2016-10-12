Париж, 12 октября, 2016, 13:22 — ИА Регнум.



kremlin.ru Владимир Путин на встрече с Башаром Асадом

Глава МИД Франции Жан-Марк Эро заявил 12 октября, что Франция требует от России прекратить поддержку президента Сирии Башара Асада, сообщает Europe1.

Несмотря на то, что дипломатическая встреча официальных лиц Москвы и Парижа была отменена президентом России Владимиром Путиным, Эро по-прежнему придерживается жесткой позиции в отношении России.

«Мы требуем от русских перестать поддерживать режим Башара Асада и бомбить мирное население Алеппо», — отметил дипломат, добавив, что это является основным условием для любых обсуждений.

По словам главы французской дипломатии, Владимир Путин повысил активность бомбардировок, чем и объясняет то, почему он отказался провести встречу с главой Елисейского дворца Франсуа Олландом.

«Я думаю, это было бы для него унижением. Мы были готовы пообщаться с Владимиром Путиным о ситуации в Сирии. Он отказался приехать, и это нужно запомнить. И об этом я сожалею», — подчеркнул дипломат. «Когда [Владимир Путин] бомбит Алеппо, он бомбит не террористов, а мирных жителей», — добавил он.

Напомним, 11 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава РФ Владимир Путин не поедет в Париж на встречу с президентом Франции Франсуа Олландом.