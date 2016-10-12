Брянск, 12 октября, 2016, 13:21 — ИА Регнум. В конце 2016 года будет сдан первый этап электроподстанции «Белобережская». Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель губернатора Брянской области Александр Жигунов, передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу регионального правительства. По словам вице-губернатора, уже в 2017 году подстанция со всеми тремя ЛЭП должна быть введена в эксплуатацию.

werner22brigitte Электроподстанция

Подстанция «Белобережская» мощностью 500 кВ строится в рамках инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС».

«Ввод в эксплуатацию объекта позволит повысить надежность брянской энергосистемы и обеспечит технологическое присоединение потребителей электрической энергии суммарной максимальной мощностью 250 МВт, в том числе крупных объектов в сфере промышленного и сельскохозяйственного производства, жилищного строительства», — сообщили в пресс-службе.

ИА REGNUM напоминает, что строительство подстанции «Белобережская» класса 500 кВ было объявлено в 2011 году. Предполагалось, что подстанция должна была стать вторым крупным центром, который бы обеспечивал жителей Брянской области электроэнергией. Строительство задумывалось для того, чтобы устранить зависимость региона от единственного источника — подстанции «Новобрянская». При этом, начиная с 2011 года, сроки сдачи проекта отодвигались и отодвигались. В итоге все пришло к тому, что в 2015 году по факту мошенничества при строительстве подстанции было возбуждено уголовное дело. Тогда сообщалось, что похищено могло быть до 1,5 млрд рублей.

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