Мадрид, 12 октября, 2016, 13:17 — ИА Регнум. Полицейские Испании и Марокко арестовали четырех жителей Марокко, подозреваемых в связях с террористической организацией «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 12 октября Reuters.

ukr-online.com Задержание

В заявлении МВД Испании указано, что два гражданина Марокко, задержанные на территории Испании, использовали социальные сети для экстремистской пропаганды и занимались вербовкой новобранцев для участия в боевых действиях на стороне «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Двое других были арестованы в Марокко.

Напомним, Испания усилила меры безопасности после терактов в Париже в 2015 г. В сентябре 2015 года власти Испании арестовали 71 подозреваемого в поддержке «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с начала года. В этом году испанская полиция арестовала в общей сложности 37 человек по подозрению о связях с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).