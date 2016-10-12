Москва, 12 октября, 2016, 13:14 — ИА Регнум. Житель Москвы отказался оплачивать свадебный банкет, ознакомившись с итоговой суммой счёта. 41-летний жених был задержан сотрудниками правоохранительных органов и стал фигурантом уголовного дела, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

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В отношении бережливого жениха, покинувшего ресторан вместе с невестой и гостями после предъявления счёта, возбуждено уголовное дело по статье «Причинение имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием». Уточняется, что сумма счёта составляла 100 тысяч рублей, и ранее была внесена предоплата в размере 20%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москве задержан мужчина, подозреваемый в нападении на пассажира в метро с ножом. Двое пассажиров поспорили при входе в вагон поезда. Один из мужчин дважды ударил другого ножом и попытался убежать.