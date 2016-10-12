Вашингтон, 12 октября, 2016, 13:07 — ИА Регнум. Американский частный разведывательно-аналитический центр Stratfor заявил о росте риска военного столкновения России и США в Сирии в четвертом квартале 2016 года.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пентагон

По мнению аналитиков компании, США до конца 2016 года сосредоточатся на наступлении на позиции ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Мосуле (Ирак) и Ракке (Сирия). Угроза столкновения Москвы и Вашингтона вырастет, поскольку США продолжают усиливать суннитских повстанцев в Сирии и не ставят в приоритет политику диалога с Москвой.

В частности, Вашингтон не станет сотрудничать с Москвой непосредственно на полях сражений, поскольку в деэскалации сирийского конфликта дипломатическим способом «в меньшей степени» заинтересованы как США, так и Россия.

США отказались от «конструктивного торга» из-за скорой смены руководства Белого дома, считают аналитики. Что касается России, то она отказалась от «дипломатических споров» и намерена в дальнейшем придерживаться военной тактики в Сирии.

Ситуация в Сирии осложняется действиями региональных игроков, в частности Турции, войска которой будут продвигаться на юг Сирии под прикрытием американцев. Продолжается и игра союзников США из числа стран Персидского залива вокруг Ирана.

Как сообщало ИА REGNUM, военная разведка США и ранее заявляла о невозможности быстрого взятия Мосула, который является вторым по размеру городом Ирака. В Мосуле расположены основные силы и масштабные военные укрепления исламистов, а также около миллиона мирных жителей, которых ИГИЛ (запрещена в России) может использовать в качестве «живого щита». Глава военной разведки США генерал Винсент Стюарт считает, что город удастся освободить не менее чем за два года интенсивных боев.

Тем не менее президент США Барак Обама и премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади в прошлом месяце подтвердили совместные планы по «освобождению Мосула к концу года». Военная операция по взятию города с миллионом жителей, начало которой анонсировано в октябре, грозит стать «крупнейшей гуманитарной катастрофой» за последние десятилетия.