Брянск, 12 октября, 2016, 13:01 — ИА Регнум. Житель Брянска, который убил бездомную собаку, получил 8 месяцев исправительных работ. Такое решение вынес суд, который признал брянца виновным в жестоком обращении с животными, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Брянской области. Кроме того, ежемесячно осужденный будет выплачивать в пользу государства по 5% от дохода.

bloomsberries Решение суда

В суде было доказано, что в мае 2016 года мужчина напился и несколько раз ударил бродячую собаку арматурой по голове. После этого он оставил ее на обочине дороги. На следующий день он вернулся к животному, задушил его и закопал.

ИА REGNUM напоминает, что в сентябре 2016 года в Брянске было возбуждено также уголовное дело по факту отравления бездомных собак в городе. 3 сентября злоумышленники отравили пять собак, из них трое умерли, еще двоих прохожим удалось спасти. Неизвестные использовали приманки, которые были начинены отравой. Свидетелями мучительной смерти животных стали, в том числе, и дети.

До этого проблему обсуждали чиновники городской администрации и общественники. Тогда глава города ИА REGNUM заявил, что в Брянске будет рассмотрена возможность создания приюта для бездомных животных. Планируется, что приют будет основан на принципе государственно-частного партнерства.