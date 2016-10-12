Вашингтон, 12 октября, 2016, 12:59 — ИА Регнум. Аналитик министерства обороны США Дэвид Джуберг заявил, что потенциальная война России и НАТО будет непродолжительной: Североатлантический альянс расправится с соперником буквально за двадцать дней. Об этом американец сообщил в интервью журналу «Країна» («Страна»).

Цитата из к/ф «Звездный десант». реж. Пол Верховен. 1997. США Не равные силы

»Противостояние между НАТО и Россией будет длиться не дольше 10−20 дней», — заявил Джуберг.

Своё утверждение аналитик аргументировал тем, что военный бюджет НАТО «в десять раз превышает оборонные расходы РФ». «Это будет война винтовки против лазера. Если Москва применит ядерные ракеты, то из них взлетит максимум половина, а остальные перехватит глобальная система противоракетной обороны», — заявил он.

По-настоящему опасными являются ядерные ракеты с подводных лодок у берегов ЕС и США. По словам Джуберга, даже эти российские ракеты будут перехвачены. Американский аналитик описал возможные действия НАТО в случае атаки со стороны России.

Первым делом будут уничтожены российские военные объекты и предприятия — с помощью бомбардировщиков Stealth, которых «пропустят российские радары». «Затем электромагнитные беспилотники с помощью импульса выключат всю электронику в крупнейших городах России», — сказал он.

Американец уверен, что к этому моменту российские власти покинут страну и Россия останется незащищённой. «До полной капитуляции РФ на 10−20-й день конфликта никто не увидит ни одного солдата НАТО», — подчеркнул он. И уже когда всё будет сделано со стороны военных, США «возьмут на себя руководство страной».