Абуджа, 12 октября, 2016, 12:58 — ИА Регнум. Заминированный автомобиль взорвался на северо-востоке Нигерии, сообщает 12 октября Reuters.

oscarwcastillo Горящий автомобиль

Автомобиль взорвался в городе Майдугури в северо-восточном штате Борно. Аварийные службы выехали на место происшествия. Очевидцы сообщили, что на место происшествия прибыли также автомобили Красного Креста.

Информация о возможных жертвах пока не поступала. Власти Нигерии считают, что за взрывом стоит исламистская военизированная группировка «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

С 31 августа нигерийские военные начали масштабное наступление на позиции «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Борно. Командующий операцией Лаки Ирабор заявил об «окончательном уничтожении» группировки в течение двух недель, однако пока добиться победы над самой жестокой исламистской группировкой в мире не удалось.