Москва, 12 октября, 2016, 12:54 — ИА Регнум.



Василий Максимов. Больной муж. 1881

Самой важной характеристикой качества жизни для граждан РФ по-прежнему остается здоровье (4,85 балла из 5 возможных по России в целом, 4,70 — по Москве). Безопасность, экология, качество и доступность продуктов питания для россиян также очень значимые (4,73 — 4,79 баллов); у москвичей в ТОП-3 попали стабильный заработок и качественное образование (4,58 и 4,51 балла соответственно). В целом, за год снизилась значимость индикаторов группы комфорта — доступность объектов культуры и отдыха, качественных предметов одежды, мебели, бытовой техники, комфортность жилищных условий.

Главными составляющими здоровья респонденты считают качество продуктов питания (82% — по России, 67% — по Москве), экологическую обстановку (82% — по России, 66% — по Москве) и доступность квалифицированной медицинской помощи (71% — по России, 58% — по Москве). Москвичи на третье место ставят эмоциональное состояние и стрессы (65%). Выбирая продукты питания, большинство опрошенных отдают предпочтение именно российским овощам и фруктам (75% — по России, 69% — по Москве), не имеет значения страна-производитель для 21% россиян и 27% москвичей.

Приобрести современные инновационные лекарства могут себе позволить 44% россиян, тогда как для 48% такие препараты недоступны (за год доступность выроста на 6 п.п. — в 2015 году лекарства были доступны для 38%, недоступны для 43%). В Москве ситуация чуть более благоприятная — 52% жителей столицы считают, что инновационные лекарственные средства им доступны, 40% — нет,

Более половины опрошенных москвичей (56%) делают выбор в пользу оригинальных лекарственных препаратов, при этом каждый второй из них (52%) не готов перейти на более дешевые аналоги даже в случае снижения собственного дохода. Стараются приобретать более дешевые аналоги треть опрошенных жителей столицы (33%).

В целом респонденты из Москвы не намерены экономить на здоровье, качестве жизни и дополнительном образовании: так в условиях экономического кризиса лишь 4% опрошенных стали бы экономить на лекарственных средствах, 7% — на коммунальных услугах, 16% — на дополнительном образовании, 17% — продуктах питания, 20% — на платной медицине. Чаще всего москвичи готовы отказаться от приобретения одежды, мебели и бытовой техники (63%), занятий спортом (48%) и от посещения культурно-развлекательных учреждений (46%).

Большинство жителей столицы (65%) в той или иной степени довлетворены качеством своей жизни (за год доля удовлетворенных снизилась на 7 п.п. — 72% в 2015 году). 33% респондентов качеством жизни не довольны.

Всероссийский опрос ВЦИОМ проведен по заказу Концерн Bayer 18 — 23 мая 2016 г. в 137 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках и 8 ФО России. Объем выборки 1600 человек. Выборка репрезентирует население РФ в возрасте 18 лет и старше по полу, возрасту, образованию, типу населенного пункта. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%. Метод опроса — личные формализованные интервью по месту жительства респондента.

Количественный опрос жителей Москвы проведен 6 — 13 июня 2016 г. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 600 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории Москвы. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 4%.