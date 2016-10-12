Берлин, 12 октября, 2016, 12:54 — ИА Регнум. Официальные изображения нового седана BMW 5-й серии появились в интернете до премьеры, которая должна состояться на автосалоне в Детройте, сообщает Top Gear Russia.

Motor Sport Nationals BMW 5 Series

По своему дизайну новинка похожа на флагманскую четырехдверную модель BMW, отмечает издание, однако автомобиль будет узнаваем по оригинальной оптике. Конструкция модели содержит много высокопрочной стали, алюминия и карбона, базой для нее служит платформа CLAR.

Новый BMW 5-Series оснастят бензиновыми и дизельными двигателями объемом 2 л, 6-цилиндровыми агрегатами и турбированным мотором V8. Предполагается также плагин-гибридная установка с четырехцилиндровым двигателем, работающим на бензине.