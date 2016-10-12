Москва, 12 октября, 2016, 12:52 — ИА Регнум. В Москве продолжается бесплатная кампания по вакцинации против сезонного вирусного гриппа. Как заявил журналистам 12 октября руководитель департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун, с 5 сентября более 2 млн москвичей прошли вакцинацию. Он отметил, что пункты вакцинации находятся около станций метро и в поликлиниках.

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«Мы надеемся, что всего вакцинацию пройдут более 40% москвичей, и это очень важный фактор, предупреждающий заболеваемость гриппом», — сообщил Хрипун.

Чиновник добавил, что те, кто прошел вакцинацию в зимнюю эпидемию гриппа, переносят болезнь достаточно легко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в столице бесплатная кампания по вакцинации против гриппа началась с 25 августа в поликлиниках по месту жительства. Согласно планам Роспотребнадзора, за осенний период медики примут порядка 5 млн пациентов. Кроме того, впервые вакцинация проходит около станций метрополитена в передвижных прививочных пунктах с 5 сентября по 1 ноября. Прививка проводится вакциной «Гриппол плюс». Перед прививкой каждого пациента осматривает врач.