Чита, 12 октября, 2016, 12:52 — ИА Регнум. В Чите завершился прием документов от кандидатов на замещение должности руководителя администрации городского округа. Как сообщили ИА REGNUM в мэрии города, желание принять участие в конкурсе, который состоится 24 октября, изъявили 13 человек, в числе которых две женщины.

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Решение о назначении руководителя администрации будет принято на заседании Думы 27 октября.

Как уже сообщало ИА REGNUM, бывший руководитель администрации Владимир Забелин ушел в отставку в мае этого года в связи с переходом на работу в региональное правительство. Исполняющим обязанности был назначен Олег Кузнецов. Известно, что он является одним из претендентов на должность сити-менеджера.

Также местные СМИ сообщали, что в конкурсе на должность сити-менеджера участвуют скандально известные местные активисты — братья Анатолий и Николай Лихановы. Один из них, например, предлагал провести референдум о создании республики в Забайкалье и изъятии федеральной собственности, находящейся здесь, в собственность новой парламентской республики.