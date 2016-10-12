Москва, 12 октября, 2016, 12:51 — ИА Регнум. Счетная палата выявила коррупционные риски при проведении Международного конкурса имени П.И. Чайковского, передает корреспондент ИА REGNUM 12 октября.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шлагбаум

Коллегия Счетной палаты России под председательством Татьяны Голиковой рассмотрела отчет о результатах проверки обоснованности направления и эффективности использования средств резервного фонда правительства РФ, выделенных на финансовое обеспечение расходов, связанных с проведением в 2015 году XV Международного конкурса имени П.И. Чайковского, а также распределения поступлений при его подготовке и проведении.

Минкультуры России определило подведомственное ему федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Росконцерт», в функции которого входит организация подобных мероприятий в качестве дирекции конкурса. «При этом в отсутствии документов, определяющих полномочия организационного комитета и дирекции конкурса, указанные структуры принимали решения о направлении и объеме расходования средств федерального бюджета, выделенных на проведение конкурса», — пояснил аудитор Счетной палаты Максим Рохмистров.

Бюджетные ассигнования в объеме 341,8 млн рублей, (в том числе 71,8 млн рублей из резервного фонда правительства) предоставлены Минкультуры в качестве субсидии некоммерческой негосударственной организации — партнерству «Содружество — 21 век» на основании отбора.

По словам Рохмистрова, Счетной палатой были выявлены коррупционные риски при проведении отбора и использовании субсидии на организацию конкурса в 2015 году, а также нарушения закона «О защите конкуренции». По мнению проверяющих, партнерству был предоставлен доступ к информации в приоритетном порядке. Так, опубликованные 29 января и 28 июля 2015 года на сайте Минкультуры объявления о приеме заявок от некоммерческих организаций, претендующих на получение субсидий из федерального бюджета, не содержали информации о том, что указанным творческим проектом является конкурс имени П.И. Чайковского, а также о размере субсидий, предусмотренных для реализации указанного проекта. Партнерство же в своих заявках указало наименование мероприятия и суммы планируемых расходов (270 млн рублей в первой заявке и 71,8 млн рублей во второй заявке), точно соответствующие объему ассигнований, предусмотренному Минкультуры на конкурс, указали в Счетной палате.

Кроме того, проверка показала, что основная часть работ по организации конкурса партнерством была возложена на посреднические организации, при этом установить размер вознаграждения организаций-посредников, а также обоснованность расходования бюджетных ассигнований, выделенных на проведение конкурса, не представляется возможным из-за отсутствия в заключенных договорах условий о предоставлении первичных документов (проездные билеты, счета гостиниц и так далее), которые также не содержатся и в актах выполненных работ. Всего с такими организациями, включая упомянутое учреждение, заключены договоры на сумму 188,9 млн рублей. «Фамилия и адрес проживания одного из учредителей ООО «Туристический клуб «Сахар», оказавшего партнерству услуг на общую сумму 42 млн рублей, совпадает с данными председателя партнерства» — обратил внимание Рохмистров.

Общая сумма выявленных в ходе проверки нарушений составила 88,5 млн рублей, из которых 4,4 млн рублей или 5% от средств Резервного фонда, выделенных на проведение конкурса, перечислены партнерством Минкультуры и подлежат возврату в федеральный бюджет, отмечается в сообщении пресс-службы.