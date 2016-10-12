СП увидела коррупционные риски при проведении конкурса им. Чайковского
Москва, 12 октября, 2016, 12:51 — ИА Регнум. Счетная палата выявила коррупционные риски при проведении Международного конкурса имени П.И. Чайковского, передает корреспондент ИА REGNUM 12 октября.
Коллегия Счетной палаты России под председательством Татьяны Голиковой рассмотрела отчет о результатах проверки обоснованности направления и эффективности использования средств резервного фонда правительства РФ, выделенных на финансовое обеспечение расходов, связанных с проведением в 2015 году XV Международного конкурса имени П.И. Чайковского, а также распределения поступлений при его подготовке и проведении.
Минкультуры России определило подведомственное ему федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Росконцерт», в функции которого входит организация подобных мероприятий в качестве дирекции конкурса. «При этом в отсутствии документов, определяющих полномочия организационного комитета и дирекции конкурса, указанные структуры принимали решения о направлении и объеме расходования средств федерального бюджета, выделенных на проведение конкурса», — пояснил аудитор Счетной палаты Максим Рохмистров.
Бюджетные ассигнования в объеме 341,8 млн рублей, (в том числе 71,8 млн рублей из резервного фонда правительства) предоставлены Минкультуры в качестве субсидии некоммерческой негосударственной организации — партнерству «Содружество — 21 век» на основании отбора.
По словам Рохмистрова, Счетной палатой были выявлены коррупционные риски при проведении отбора и использовании субсидии на организацию конкурса в 2015 году, а также нарушения закона «О защите конкуренции». По мнению проверяющих, партнерству был предоставлен доступ к информации в приоритетном порядке. Так, опубликованные 29 января и 28 июля 2015 года на сайте Минкультуры объявления о приеме заявок от некоммерческих организаций, претендующих на получение субсидий из федерального бюджета, не содержали информации о том, что указанным творческим проектом является конкурс имени П.И. Чайковского, а также о размере субсидий, предусмотренных для реализации указанного проекта. Партнерство же в своих заявках указало наименование мероприятия и суммы планируемых расходов (270 млн рублей в первой заявке и 71,8 млн рублей во второй заявке), точно соответствующие объему ассигнований, предусмотренному Минкультуры на конкурс, указали в Счетной палате.
Кроме того, проверка показала, что основная часть работ по организации конкурса партнерством была возложена на посреднические организации, при этом установить размер вознаграждения организаций-посредников, а также обоснованность расходования бюджетных ассигнований, выделенных на проведение конкурса, не представляется возможным из-за отсутствия в заключенных договорах условий о предоставлении первичных документов (проездные билеты, счета гостиниц и так далее), которые также не содержатся и в актах выполненных работ. Всего с такими организациями, включая упомянутое учреждение, заключены договоры на сумму 188,9 млн рублей. «Фамилия и адрес проживания одного из учредителей ООО «Туристический клуб «Сахар», оказавшего партнерству услуг на общую сумму 42 млн рублей, совпадает с данными председателя партнерства» — обратил внимание Рохмистров.
Общая сумма выявленных в ходе проверки нарушений составила 88,5 млн рублей, из которых 4,4 млн рублей или 5% от средств Резервного фонда, выделенных на проведение конкурса, перечислены партнерством Минкультуры и подлежат возврату в федеральный бюджет, отмечается в сообщении пресс-службы.