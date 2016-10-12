Ватикан, 12 октября, 2016, 12:48 — ИА Регнум.



Korea.net Папа Римский Франциск

Папа Римский Франциск призвал 12 октября к «немедленному режиму прекращения огня» в Сирии, которое бы длилось «по меньшей мере столько, сколько необходимо» для эвакуации жертв среди мирных жителей, сообщает BFVTV.

«С новым чувством крайней необходимости я возобновляю свой призыв, обращаясь всеми своими силами к ответственным лицам, чтобы был гарантирован незамедлительно режим прекращения огня, чтобы он был введен и соблюдался, по меньшей мере, столько, сколько необходимо для эвакуации мирных жителей, прежде всего детей», — заявил он в ходе своей еженедельной проповеди на площади Святого Петра.

Напомним, предыдущее перемирие в Сирии было установлено 12 сентября после достижения договоренностей между главой МИД России Сергеем Лавровым и государственным секретарем США Джоном Керри. Однако 19 сентября военное командование Сирии объявило о прекращении действия согласованного Россией и США режима прекращения огня, обвиняя повстанцев в подрыве соглашения.