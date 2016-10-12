Ярославль, 12 октября, 2016, 12:48 — ИА Регнум. В Ярославской области фактически провалена программа ремонта дворов. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной думе, все объекты должны быть сданы к 1 сентября, однако к 10 октября конца этим работам пока не видно.

Алексей Яковлев ИА REGNUM Ремонт дороги

В 2016 году субсидии муниципальным образованиям на ремонт дворовых территорий составили 500 миллионов рублей. Из них освоено только 149 млн.

Так, в Ярославле программа выполнена лишь на 15%, в Рыбинске — на 18%, в Большесельском районе — на 20%. Члены комитета облдумы по градостроительству, транспорту и дорожному хозяйству выразили обеспокоенность ситуацией.

«Департамент транспорта нам ничего сказать не может. Между тем в соцсетях люди размещают фотографии того, как подрядчики кое-как спешат закончить ремонт — укладывают асфальт в лужи и т.д. Никакого контроля за этим процессом нет, и работают те же ДСУ и «Трасса». Ну и что, мы опять потратим деньги в никуда? 500 миллионов! Кроме того, правительство таким образом поощряет ненадлежащее выполнение работ, безответственность и вседозволенность со стороны местного самоуправления. А подрядчики диктуют свои условия. И ведь это уже стало нормой — такая практика идет давно! А за это надо строго наказывать. А где у нас расторгнутые контракты и организации, включенные в черный список поставщиков? Где уволенные за нерадивость и некомпетентность чиновники?» — отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM депутат Ярославской областной думы Сергей Балабаев.

Комитет принял решение довести информацию об эффективности использования субсидий до глав муниципальных образований, рекомендовать правительству ужесточить контроль за подготовкой проектно-сметной документации и качеством работ по конкретным объектам, а также обратить внимание на неудовлетворительную работу по использованию субсидий, выделяемых на ремонт дворовых территорий.

«Депутаты должны знать, какие меры реагирования принимает правительство к тем руководителям, кто не может эффективно организовать работу. Поэтому обращаемся к руководству департамента транспорта с просьбой довести до депутатов эту информацию», — подчеркнул председатель комитета Николай Бирук.