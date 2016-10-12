Рязань, 12 октября, 2016, 12:48 — ИА Регнум. Недостроенный корпус городской больницы №5 в Рязани выставили на аукцион, передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на постановление Рязанской городской думы. Начальная стоимость объекта составляет примерно 25 млн рублей.

ul.ru Незавершенное строительство

В перечень объектов, которые власти хотят отдать на приватизацию, входит само недостроенное здание по адресу улица Медицинская, 9. Его оценили почти в 17,9 млн рублей. За земельный участок депутаты и администрация хотят получить в бюджет 6,9 млн рублей.

Покупатель, который решится на этот шаг, должен будет обеспечить свободный доступ рабочих на территорию.

ИА REGNUM отмечает, что совокупный доход от приватизации, аренды земли и рекламы составляет примерно 20% бюджета Рязани. 80% — это налоги. В 2016 году доходы городского бюджета составляют чуть больше 8,1 млрд рублей, расходы запланированы в размере 8,2 млрд рублей, а дефицит примерно равен 100 млн рублей.

При этом городское имущество все чаще не находит покупателей, а если и находит, то продается с огромными скидками. К примеру, в Брянске с начала 2016 года было проведено 19 аукционов, по 10 объектам недвижимости они не состоялись дважды. При этом, как отмечают в городском управлении имущественных и земельных отношений, при повторном аукционе цена снижается на 10%, после него уже следует продажа путем публичного предложения.