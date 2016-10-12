Тяньцзинь, Китай, 12 октября, 2016, 12:47 — ИА Регнум. Российская теннисистка Светлана Кузнецова переиграла представительницу Хорватии Донну Векич в матче второго круга теннисного турнира в Тяньцзине (Китай). Встреча, которая продолжалась более полутора часов, завершилась со счетом 7:5, 6:4.

Bruno Girin Светлана Кузнецова

Следующей соперницей Кузнецовой, которая «посеяна» под вторым номером, будет теннисистка из Японии Наоми Осака.

Отметим, что призовой фонд турнира в Тяньцзине превышает $425 тыс.

Турнир WTA. Тяньцзинь (Китай). 2-й круг.

Светлана Кузнецова (Россия) — Донна Векич (Хорватия) — 7:5, 6:4.

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