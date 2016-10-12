Москва, 12 октября, 2016, 12:46 — ИА Регнум. Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева в эфире телеканала «Матч ТВ» заявила, что хочет работать в Олимпийском комитете России (ОКР).

ИА REGNUM Елена Исинбаева

Член комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета заявила, что ей хочется работать в ОКР «на благо развития олимпийского движения, в защиту чистых спортсменов всего мира и россиян в том числе».

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Ранее глава ОКР Александр Жуков заявил, что намерен покинуть свой пост. Пока кандидатов на должность президента ОКР нет, радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на источники сообщала, что им может стать Исинбаева.

Напомним, в июле Исинбаеву не пустили на Олимпиаду по решению Международной ассоциации легкоатлетических ассоциаций (IAAF). При этом спортсменка не нарушила никаких правил и строго соблюдала антидопинговое законодательство. В итоге 34-летняя прыгунья с шестом заявила о завершении своей спортивной карьеры.

18 августа 2016 года была избрана в комиссию спортсменов МОК, войдя в четвёрку, отобранную из 24 кандидатов, получив 1365 голосов из 11 тысяч голосовавших атлетов, со сроком полномочий 8 лет.