Тегеран, 12 октября, 2016, 12:45 — ИА Регнум. Заместитель руководителя Канцелярии президента Ирана по политическим вопросам Хамид Абу Талеби пригрозил Саудовской Аравии международным трибуналом за бомбардировки мирного населения в Йемене.

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«Саудовская Аравия хочет уйти от ответственности. Режим Аль Сауда опасается, что мир признает их военные преступления и нарушение всех резолюций по Йемену», — приводит слова политика агентство ILNA.

Талеби заверил, что у саудовского режима есть два пути либо признать свою неудачу, прекратить бомбардировки мирного населения, либо «утонуть в трясине военных преступлений» и предстать перед Международным судом ООН.

12 октября Саудовская Аравия призвала Совет Безопасности ООН принять меры против государств, оказывающих помощь хуситам в Йемене. Эр-Рияд призывает привлечь эти страны к ответственности. Гражданская война в Йемене между правительственными силами и движением «Ансар Аллах» разгорелась в августе 2014 г. В марте 2015 г. силы коалиции во главе с Саудовской Аравией вторглись в Йемен. С самого начала вооруженного противостояния Иран оказывает активную поддержку хуситам.