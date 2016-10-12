Вильнюс, 12 октября, 2016, 12:39 — ИА Регнум. По случаю 25-летию со дня восстановления дипломатических отношений Литвы и России 11 октября в посольстве Литвы в Москве состоялось торжественное мероприятие — концерт известной литовской и российской оперной певицы Юстины Грингите и выставка, отражающая развитие дипломатических отношений, сообщили ИА REGNUM сегодня, 12 октября, в МИД Литвы.

ИА REGNUM Флаги России и Литвы

«В мероприятии приняли участие представители Министерства иностранных дел России, представители других государств, главы посольств зарубежных стран в России и дипломаты. На мероприятие были приглашены и другие лица, которые способствовали восстановлению и укреплению дипломатических отношений Литвы и России — политики, историки, журналисты, культурные и общественные деятели», — отмечают в МИД Литвы.

«25 лет назад, 9 октября 1991 года Литва и Россия восстановили дипломатические отношения. С учетом политических обстоятельств того времени, это было важное событие как для Литвы, так и для России. Подписание договора о восстановлении дипломатических отношений узаконило не только факт восстановления официальных отношений, но между тем символизировало освобождение от советского прошлого», — говорится в сообщении МИД Литвы, посвященного дате.

По случаю 25-летия со дня восстановления дипломатических отношений посольство Литвы также организует Дни литовской культуры в Нижнем Новгороде, Дни литовского кино в Москве и Санкт-Петербурге, а также другие мероприятия.