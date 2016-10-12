Вашингтон, 12 октября, 2016, 12:34 — ИА Регнум. Выступление главы Белого дома Барака Обамы в поддержку кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон едва не сорвали активисты, выкрикивавшие обвинения в адрес ее мужа. Видео размещено на портале YouTube.

Иван Шилов ИА REGNUM Барак Обама

Когда американский лидер произносил речь в Государственном сельскохозяйственном и техническом университете Северной Каролины, к трибуне неожиданно выбежали двое неизвестных в футболках с надписями «Билл Клинтон — насильник».

Акция протеста продолжалась недолго, возмутителей спокойствия вскоре вывели сотрудники специальных служб, передает RT.

Президент США был вынужден прервать свое выступление.

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