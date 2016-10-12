Москва, 12 октября, 2016, 12:24 — ИА Регнум. Предпосылки для снижения ключевой ставки ЦБ складываются в свете благоприятной конъюнктуры мировых цен на энергоносители и полученного для промышленности эффекта от девальвации курса рубля. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 12 октября ведущий специалист отдела компании АЛОР БРОКЕР Евгений Корюхин, комментируя слова глав ВТБ Андрея Костина о возможности снижения ключевой ставки Банка России в 2017 году до 7−8%.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

«Снижение ставки станет возможным при условии, что уровень инфляции в начале следующего года упадет ниже 6%. Вполне возможно, это произойдет в следующем квартале. При этом фактор укрепления рубля также будет оказывать влияние на снижение процентной ставки», — говорит эксперт.

В настоящее время денежно-кредитная политика ЦБ соответствует ожиданиям рынка, поэтому не происходит резкого изменения ни курса валюты, ни цен на государственные и корпоративные облигации, которые особо реагируют на изменения решения по ключевой ставки ЦБ, отмечает Корюхин. «Что касается слов Костина, то в свете более благоприятной, чем ожидалось ранее, конъюнктуры мировых цен на энергоносители, и полученного эффекта для российской промышленности от девальвации курса рубля в предыдущем году, совершенно логично складываются предпосылки для снижения ключевой ставки до намеченных уровней», — — подчеркнул эксперт.

Глава ВТБ Андрей Костин ожидает снижения ставки ЦБ до 7−8% в следующем году. По его словам, экономика нуждается в дешёвых деньгах для возобновления экономического роста, но ЦБ «слишком осторожен». Сейчас величина ключевой ставки составляет 10% годовых.

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Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина обратила внимание на возможность быстрее снизить ключевую ставку при условии роста нефти и рубля. «Если цена на нефть будет выше, то это может привести к более крепкому рублю, соответственно, через валютный канал это может повлиять на более быстрое снижение инфляционных ожиданий, снижение инфляции. Тогда мы сможем смягчать нашу денежно-кредитную политику гораздо быстрее», — сказала она в интервью интервью Bloomberg TV.