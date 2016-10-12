Москва, 12 октября, 2016, 12:22 — ИА Регнум. В Крыму в 2016 году налоговое администрирование начало осуществляться в полной мере по всем процедурам. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 12 октября заявил руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин на заседании Совфеда.

Константин Коровин. Гурзуф

«Если в 2014—2015 годах мы говорили о настройке налогового администрирования, то в 2016 году оно осуществляется в полной мере и по всем процедурам, включая контрольные мероприятия», — заявил Мишустин.

В результате за девять месяцев 2016 года от Крыма в федеральный бюджет поступило 43 млрд рублей налогов, что на 36% больше показателя за соответствующий период прошлого года, указал глава ведомства.

По данным ФНС, более 40 тыс. юридических лиц и около 80 тыс. индивидуальных предпринимателей в Крыму поставлены на налоговый учет.