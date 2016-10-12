Канберра, 12 октября, 2016, 12:22 — ИА Регнум. С помощью вороны австралийским стражам порядка удалось обнаружить сверток с наркотическим веществом метамфетамином, рассказ об этом опубликован на странице полицейского департамента штата Западная Австралия на Facebook.

Unsplash Ворона

Офицеры полиции, остановившиеся на автозаправке, нашли небольшой пакет, внутри которого лежали наркотики. Позже стражи порядка стали просматривать записи с камер видеонаблюдения, чтобы установить, кто уронил сверток на землю.

Оказалось, пакет с препаратом вытащила из урны для мусора ворона, искавшая себе пищу. Наркотики были изъяты, расследование инцидента продолжается.