Ярославль, 12 октября, 2016, 12:21 — ИА Регнум. Введение пропускной системы и дресс-кода в мэрии Ярославля вызвало неоднозначную реакцию ярославской общественности. Нашлись как сторонники, так и противники новых мер.

city-yaroslavl.ru Сотрудники мэрии на учениях по ГО и ЧС

Депутат муниципалитета Владимир Зубков считает, что введение пропускной системы продиктовано соображениями безопасности, а введение дресс-кода, на его взгляд, — мера лишняя.

«Что касается дресс-кода — я считаю, что это неправильно. Не думаю, что внешний вид сотрудников как-то регламентируется трудовым договором», — считает Владимир Зубков.

Стилист Виктория Клигман уверена, что введение дресс-кода пойдет на пользу сотрудникам мэрии, у которых, на ее взгляд, проблемы со вкусом.

«Я считаю, введение дресс-кода в мэрии — правильный шаг. Там у большинства сотрудников со вкусом не очень, а так все будут выглядеть примерно одинаково. Вкус надо воспитывать», — говорит Виктория Клигман.

Ее поддерживает и эксперт в подготовке руководителей и политиков Ана Мавричева.

«Я думаю, что это — правильный шаг. Во всех крупных корпорациях есть дресс-код. Внешний вид сотрудника мэрии должен соответствовать образу представителя власти. Если женщина на работе носит колготки в сетку и ходит в глубоким декольте, то вряд ли она в этот момент думает о работе», — поделилась своим мнением с корреспондентом ИА REGNUM Ана Мавричева.

Заместитель председателя Ярославской областной думы Павел Исаев является противником возвращения пропускной системы. На его взгляд, это — шаг назад.

«Это что такое? Боязнь своих граждан? Хотим вернуться на несколько лет назад, когда ярославцы своим голосованием вынесли всю мэрию? Очередная глупость как с портретами и машиной?! Ребята, остановитесь! Не позорьтесь!» — написал Павел Исаев на своей странице в Facebook.

Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин не видит ничего плохого и в дресс-коде, и пропускной системе. При условии, что будут соблюдены права граждан на доступ к чиновникам.

«Я думаю, что это полномочия мэрии — она сама должна определять порядок своей работы и служащих. На это можно посмотреть с разных сторон. Дресс-код — определенный стиль, определенный порядок и атмосфера, это лицо местной власти, в некотором роде. И уважение к гражданам, которые приходят в мэрию. Я видел разные картины, и я думаю, что аккуратно, корректно и собранно выглядящий чиновник — это хорошо. Что касается пропускной системы — с одной стороны, вопросы безопасности, с другой — мэрия должна быть открыта для людей. При всех мерах безопасности должен быть обеспечен допуск граждан для общения с властью. Если от этого допуск людей в мэрию не пострадает, то пропускная система приемлема. Но только при безусловном соблюдении права людей на доступ к чиновникам», — убежден уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин.