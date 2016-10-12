Анкара, 12 октября, 2016, 12:20 — ИА Регнум. Вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш заявил 12 октября, что из-за сирийского кризиса США и Россия дошли до открытого противостояния — и мир находится на пороге «региональной или мировой войны».

ИА REGNUM Флаги России и США

«Любой войне, которая ведётся руками третьих сил, приходит конец. В Сирии этот лимит уже исчерпан», — цитирует вице-премьера Турции агентство Anandolu.

Куртулмуш пояснил, что управлять Сирией должен сирийский народ, а не «режим Асада, американцы, Россия или Иран».