Наро-Фоминск, Московская область, 12 октября, 2016, 12:38 — ИА Регнум.



rosavtodor.ru Строительство дороги

Администрация Наро-Фоминского района Московской области подписала концессионное соглашение (форма государственно-частного партнерства. — Прим. ред.) о строительстве платной автомобильной дороги, которая соединит автодорогу «Кубинка — Наро-Фоминск» и автодорогу «Наро-Фоминск — Новоникольское — Васильчиново». Планируемый объем инвестиций составит более миллиарда рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства инвестиций и инноваций Московской области.

«Планируемый объем инвестиций по концессионному соглашению администрации Наро-Фоминска составит — 1,03 млрд. руб. Срок концессионного соглашения — 49 лет. Формирование и развитие в регионе рынка долгосрочного инвестирования в инфраструктуру на основе концессионной модели с использованием инструментов фондового рынка — одна из стратегических задач», — пояснил министр инвестиций и инноваций Подмосковья Денис Буцаев.

Также отмечается, что всего в сентябре 2016 года в области было объявлено 153 концессионных конкурса, преимущественно в сфере ЖКХ, в том числе — 48 частных инициатив.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в Подмосковье появится скоростная кольцевая автодорога протяженностью 339 километров, которая будет состоять из пяти пусковых комплексов. Проект также планируется реализовать по принципу государственно-частного партнерства.