Москва, 12 октября, 2016, 12:10 — ИА Регнум. Наиболее безопасным государством мира признана Финляндия, где отмечен высокий уровень доверия граждан к правоохранительной системе, а уровень преступности, напротив, весьма низок. Соответствующий рейтинг опубликован экспертами Всемирного экономического форума (ВЭФ).

genesta.eu Хельсинки, Финляндия

Специалисты изучили данные о 141 стране, оценивая, помимо уровня преступности в целом, еще и угрозу совершения терактов. В Топ-5 рейтинга вошли, помимо Финляндии, Катар, ОАЭ, Исландия и Австрия. За ними идут Люксембург, Новая Зеландия, Сингапур, Оман и Португалия.

Россия оказалась на 45-й строчке списка. Наименее благоприятными с точки зрения безопасности странами были признаны Нигерия, Колумбия, Йемен, Пакистан и Венесуэла.