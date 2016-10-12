Махачкала, 12 октября, 2016, 12:13 — ИА Регнум. Режим контртеррористической операции введён в селе Губден Карабудахкентского района Дагестана. Как сообщили ИА REGNUM 12 октября в оперативном штабе НАК в республике, режим КТО начал действовать с 9:50. Силовики проводят спецмероприятия по розыску и задержанию скрывающихся членов бандподполья.

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«В период проведения КТО вплоть до особого распоряжения на указной территории будет действовать ряд специальных мер и временных ограничений», — говорится в сообщении.

В настоящее время режим КТО действует еще в двух районах Дагестана — Магарамкентском и Сулейман-Стальском. В последнем 10 октября в ходе боестолкновения были убиты трое боевиков из так называемой «южной» бандгруппы. Ранение также получил боец спецназа.