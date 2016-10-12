Мосул, Ирак, 12 октября, 2016, 12:05 — ИА Регнум. Боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) установили мины-ловушки по всему городу Мосул, вырыли систему тоннелей и используют детей в качестве шпионов, заявили официальные представители Ирака и США, сообщает 12 октября Reuters.

Newsru.co.il Боевики исламисты

Все пять мостов города Мосул заминированы, террористы готовят смертников и усилили наблюдение, согласно информации, предоставленной жителями города.

«Они зарываются в землю, чтобы бороться за Мосул. Террористы бреют бороды, чтобы было легче затеряться среди жителей города, они постоянно перемещают свои штаб-квартиры», — сказал министр иностранных дел Ирака Хошияр Зибари.

Город Мосул, где проживает около 1 млн. человек, стал штаб-квартирой террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на севере Ирака в 2014 году, когда боевикам ИГ удалось практически беспрепятственно занять город.

Как сообщало ИА REGNUM, военная разведка США и ранее заявляла о невозможности быстрого взятия Мосула, который является вторым по размеру городом Ирака. В Мосуле расположены основные силы и масштабные военные укрепления исламистов, а также около миллиона мирных жителей, которых ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) может использовать в качестве «живого щита».

Глава военной разведки США генерал Винсент Стюарт считает, что город удастся освободить не менее чем за два года интенсивных боев.