Калининград, 12 октября, 2016, 12:03 — ИА Регнум. В Калининградской области за последние несколько дней прекращены полномочия трёх депутатов местных уровней. Как сообщили сегодня, 12 октября, корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре, мандатов лишились народные избранники в муниципальных образованиях «Ладушкинский городской округ» и «Посёлок Приморье».

Речь идёт о депутатах, баллотировавшихся от «Единой России» — Радживе Агаеве и Викторе Гнуте из Ладушкина, а также Игоре Семёнове из Приморья. Причиной лишения мандатов стало нарушение законодательства о противодействии коррупции.

29-летний депутат Агаев задекларировал годовой доход в сумме 90 тыс. рублей, при этом, как выяснила прокуратура, его фактический доход составил около 2 млн рублей. Кроме того, Агаев «забыл» указать, что является владельцем двух квартир и шести земельных участков.

ИА REGNUM уточняет, что Раджив Агаев — сын замминистра природных ресурсов и экологии Калининградской области Надира Агаева. В 2015 года прокуратура уличила Агаева-старшего в коррупционном правонарушении (Агаев, будучи директором Административно-технической инспекции Калининградской области, выдал лицензию ООО «Управляющая компания Ленинградского района», соучредителем которой — доля в 30% — был его сын Раджив).

Депутат Гнут не указал в декларации квартиру, производственное здание, а также два автомобиля. Кроме того, он, как уточнили в прокуратуре, «существенно занизил сумму годового дохода своей супруги». Гнут работает лётчиком-инструктором в частной коммерческой организации ООО «Балтийский центр малой авиации».

Депутат Игорь Семёнов не указал в декларации сведения о принадлежащих ему долях в уставных капиталах трёх коммерческих организаций. Семёнов является генеральным директором фирмы по продаже плодоовощной продукции ООО «Русское поле — Калининград».

Полномочия депутатов прекращены после внесения прокурорских представлений в советы депутатов, отметили ИА REGNUM в надзорном ведомстве.