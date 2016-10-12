Москва, 12 октября, 2016, 12:02 — ИА Регнум. Поправки в Бюджетный Кодекс (БК), необходимые для подготовки проекта федерального бюджета на 2017−2019 годы, внесло в Госдуму правительство РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 12 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума

Сейчас, согласно Бюджетному кодексу, законом о бюджете утверждается общий объем условно утвержденных расходов на первый год планового периода в объеме не менее 2,5% общего объема расходов бюджета (без учета межбюджетных трансфертов) и не менее 5% общего объема расходов бюджета на второй год планового периода. Под условно утвержденными расходами понимаются не распределенные в плановом периоде в соответствии с классификацией расходов бюджетов бюджетные ассигнования. Учитывая, что действие бюджетного правила приостановлено до 1 января 2017 года, норму статьи об утверждении в составе основных характеристик бюджета условно утверждаемых расходов предлагается также приостановить до 1 января 2017 года.

Законопроектом также предлагается отложить на один год срок вступления в силу норм об обязательном формировании и ведении перечня и реестра источников доходов Российской Федерации в отношении субъектов РФ и муниципальных образований. Кроме того, законопроект предусматривает, что данные реестра источников доходов бюджетов бюджетной системы России представляются в заксобрание субъекта РФ одновременно с проектом закона о бюджете данного региона.

Документ устанавливает, что остатки средств федерального бюджета на 1 января 2017 года направляются в 2017 году на увеличение сверх объемов бюджетных ассигнований на реализацию решений президента и правительства по обеспечению мероприятий в сфере общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, исследования и использования космического пространства и развития ОПК в объеме, не превышающем сумму нераспределенного остатка бюджетных ассигнований, зарезервированных на эти цели в 2016 году. Решения об использовании остатков средств федерального бюджета принимаются правительством с внесением соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись федерального бюджета. Законопроект создает правовые основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись без внесения поправок в бюджет, в соответствии с предложениями руководителей отдельных федеральных госорганов по перераспределению бюджетных ассигнований в сфере национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, в пределах 10% от объема указанных бюджетных ассигнований.

Предусматривается, что в ходе исполнения федерального бюджета в 2017 году перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных федеральным органам власти, ответственным за реализацию государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере науки, образования, культуры, здравоохранения и социального обеспечения по повышению оплаты труда отдельных категорий работников может осуществляться без внесения поправок в трехлетний бюджет.Кроме того, во избежание правовых коллизий уточняются положения Бюджетного кодекса, направленные на пресечение практики, когда законами субъектов РФ устанавливаются различные дополнительные нормативы отчислений для налогов, уплачиваемых при применении УСН и для минимального налога.

Для исполнения программ государственных заимствований законопроектом предлагается исключить условие о снижении расходов на обслуживание госдолга России из Бюджетного кодекса.

Законопроект также предусматривает предоставление из бюджета ФОМС бюджетам территориальных фондов ОМС субсидий для софинансирования расходов субъектов РФ, возникающих при оказании высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу ОМС, для последующего их предоставления в виде иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов РФ.

Принятие законопроекта не приведет к увеличению расходов бюджетов бюджетной системы РФ, а также не окажет влияния на достижение целей госпрограмм, отмечают в правительстве РФ.