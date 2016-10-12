Москва, 12 октября, 2016, 12:02 — ИА Регнум. Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время совещания по итогам внезапной проверки войск и учения «Кавказ-2016» 12 октября заявил, что Запад выдает оперативную и боевую подготовку российской армии за угрозу соседним странам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Шойгу

По его словам, в последнее время слышно много упреков от «западных партнеров», опасающихся выросшего за последние годы уровня боевой готовности и боеспособности ВС РФ.

«Раскручиваются тезисы о военной угрозе, новой холодной войне, очередной гонке вооружения», — сказал Шойгу. Министр обороны РФ пояснил, что оперативная и боевая подготовка ВС РФ не являются сигналами кому-либо или, тем более, угрозой.

«Это необходимое условие обеспечения боевой готовности военной организации любой страны», — пояснил Шойгу, добавив, что главной задачей российской армии является обеспечение безопасности страны.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году военнослужащие Южного ВО принимали участие в мероприятиях внезапных проверок, проходивших в феврале и августе, а также в самом крупномасштабном мероприятии подготовки Вооруженных сил РФ в учебном году — стратегическом командно-штабном учении «Кавказ-2016».