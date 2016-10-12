Красноярск, 12 октября, 2016, 12:00 — ИА Регнум. В Красноярском крае уровень зарплаты сотрудников регионального Фонда капитального ремонта в 1,7 раза выше средней по региону, сообщили ИА REGNUM в краевом отделении Общероссийского народного фронта.

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«Такие данные выявили эксперты ОНФ в рамках мониторинга зарплаты сотрудников региональных операторов капитального ремонта. Средняя зарплата сотрудников региональных операторов, как отмечают эксперты ОНФ, рассчитывалась исходя из фонда оплаты труда и штатной численности сотрудников за 2015 год, информация о которых была взята из открытых источников (преимущественно из бухгалтерской отчетности и годовых отчетов региональных операторов)», — говорится в сообщении ОНФ.

В большинстве регионов зарплаты работников операторов капремонта оказались выше, чем средние по субъекту, в то время как сама программа капремонта на 2014−2015 годы в большинстве территорий не выполнена.

Причем в Красноярске ситуация не самая вопиющая: тройку «рекордсменов» по соотношению зарплат регоператоров и средней зарплаты по региону составили Курганская, Астраханская и Ярославская области. Так, в Курганской области сотрудники регоператора в среднем получают 64 тыс. рублей, что почти в три раза больше средней зарплаты в регионе, в Астраханской — более 73 тыс. рублей, что также почти в три раза больше средней по субъекту, в Ярославской — 61 тыс. рублей (превышение в 2,3 раза).

В этой связи ОНФ предложил включить в трудовой договор пункт о взаимосвязи зарплаты и эффективности трудовой деятельности операторов капремонта.

Как рассказала ИА REGNUM представитель исполкома Красноярского регионального отделения Тамара Ковригина, данное предложение пока является простой декларацией и ни в какие органы официально не направлялось. «Пока мы еще никуда такое предложение не направляли. Пока задача привлечь внимание к тому, что зарплата в этой сфере достаточно высока, а эффективность не такая, как хотелось бы», — пояснила она.

Профессор СибГАУ Александр Пузанов, возглавляющий в ОНФ рабочую группу по вопросам капремонта, перечислил ИА REGNUM главные причины «черепашьих» темпов реализации соответствующей программы в Красноярском крае.

«Я вижу неэффективность реализации региональной программы капитального ремонта имущества многоквартирных домов в том, что здесь есть системные ошибки в решении данного вопроса. Самая главная заключается в том, что ни государство, ни население оказались не подготовлены к такой форме работы, поскольку, прежде чем составлять и утверждать программы капитального ремонта, в том числе краткосрочные планы, необходимо было провести тщательное исследование состояния многоквартирных домов, типы конструкции их систем водоснабжения и так далее», — пояснил он.

Однако, средств на проведение такой серьезной работы предусмотрено не было. «Исследование состояния инженерных конструкций многоквартирных домов требует привлечения значительного количества людских ресурсов и различных технических средств. Поэтому, оценив на глазок состояние того или иного дома, наши муниципальные образования практически не дали реальной картины для составления программ. Не имея представления о том, что, в каком объеме и в какую очередь ремонтировать, мы сейчас и имеем серьезное отставание в реализации краткосрочных планов», — подчеркнул Пузанов.

В числе осложняющих факторов собеседник ИА REGNUM также назвал неготовность населения к предложенному виду взносов и невозможность сбора пеней и штрафов с неплательщиков из-за их огромного количества.

Напомним, что программы капитального ремонта за 2014−2015 годы не выполнены в большинстве территорий РФ. Например, в Курганской области выполнено лишь 20% от запланированного объема работ, в Астраханской области программа капремонта была реализована лишь на 22%. Самая неблагополучная ситуация в этом плане — в Ненецком автономном округе, где было отремонтировано лишь 7% домов от запланированного объема.