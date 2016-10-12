Москва, 12 октября, 2016, 11:55 — ИА Регнум. Московский окружной военный суд на заседании 11 октября постановил оставить под стражей студентку МГУ Александру Иванову (Варвару Караулову), обвиняемую в связях с террористами группировки «Исламское государство» (ИГ — организация, деятельность которой запрещена в РФ), передаёт Life.

Дарья Антонова ИА REGNUM Варвара Караулова

Как сообщалось ранее, 10 октября на судебном заседании была допрошена знакомая Ивановой Анфиса Ходжиева. Она сообщила, что во время их знакомства Караулова была в хиджабе и представилась как Амина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Караулова в конце мая 2015 года пыталась уехать в Сирию, чтобы присоединиться к ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В Турции её задержали спецслужбы на конспиративной квартире в городе Кириз. Позднее студентку вернули в Россию.