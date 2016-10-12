Суд оставил под арестом обвиняемую в связях с ИГ студентку МГУ Караулову
Москва, 12 октября, 2016, 11:55 — ИА Регнум. Московский окружной военный суд на заседании 11 октября постановил оставить под стражей студентку МГУ Александру Иванову (Варвару Караулову), обвиняемую в связях с террористами группировки «Исламское государство» (ИГ — организация, деятельность которой запрещена в РФ), передаёт Life.
Как сообщалось ранее, 10 октября на судебном заседании была допрошена знакомая Ивановой Анфиса Ходжиева. Она сообщила, что во время их знакомства Караулова была в хиджабе и представилась как Амина.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Караулова в конце мая 2015 года пыталась уехать в Сирию, чтобы присоединиться к ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В Турции её задержали спецслужбы на конспиративной квартире в городе Кириз. Позднее студентку вернули в Россию.