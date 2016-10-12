Тольятти, Самарская область, 12 октября, 2016, 11:50 — ИА Регнум. Новая Lada 4X4 будет узнаваема по чертам классического авто 40-летней давности, однако не станет эксплуатировать лишь ностальгические чувства, рассказал главный дизайнер предприятия Стив Маттин в интервью изданию «Лента.ру».

Valera N. Trubin Эмблема Lada

Как отметил дизайнер, Lada 4X4 остается культовой моделью бренда не только в России, но и в мире, однако необходимо двигать марку в будущее. Что касается возможного «икс-образного» дизайна нового полноприводного автомобиля, Маттин ответил уклончиво.

По его словам, после выхода новинки в ней будут узнаваемы характерные черты классической модели, однако «это не будет чем-то ностальгическим». В работе над моделью идет поиск такой комбинации, которая будет встроена в новое поколение машин.

Отвечая на вопрос о том, станет ли автомобиль кроссовером или будет также внедорожником, Маттин заявил, что уникальность Lada 4X4 в ее сильных сторонах, таких как практичность и способность проехать где угодно.

«Мы не хотим терять эти качества. У Lada 4X4 есть постоянная аудитория, нам известны ее запросы. И это все, что я пока могу сказать о проекте», — ответил он.